Vereinte Nationen 14 Millionen Menschen laut UN durch Ukraine-Krieg vertrieben

03. November 2022 | Quelle: dpa

Eine ukrainische Frau sitzt am Hauptbahnhof von Lwiw in einem Zug nach Polen. Bild: Bild: dpa

Russlands Einmarsch in die Ukraine hat nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zur größten Vertreibung von Personen seit Jahrzehnten geführt. „Etwa 14 Millionen Menschen wurden seit dem 24. Februar aus ihren Häusern vertrieben”, sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi gestern in New York. Und die Situation verbessere sich vor einem mutmaßlich harten Winter nicht.