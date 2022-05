Vereinte Nationen Baerbock: Russland führt Krieg mit Hunger und Entbehrung

US-Außenminister Antony Blinken forderte weltweite gemeinsame Anstrengungen. „Es ist eine Krise, die eine globale Antwort erfordert“, sagte Blinken. Ein großes Problem sei der Mangel an Düngemitteln - es müssten Anreize für ihre Produktion geschaffen werden. „Nehmen wir Afrika, wo sich die Kosten für Düngemittel seit Beginn der Pandemie bereits vervierfacht haben und seit der russischen Invasion in die Ukraine weiter in die Höhe geschnellt sind“, sagte er. Nach der russischen Invasion in der Ukraine waren die Preise für Weizen auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen.