Vereinte Nationen: Deutschland und Israel konkurrieren um Sitz in Sicherheitsrat

BerlinBei dem am Sonntag beginnenden Besuch von Außenminister Heiko Maas in Israel steht ein Thema offiziell gar nicht auf der Agenda, das für erhebliche Spannungen zwischen beiden Ländern sorgen könnte: Denn beide Staaten konkurrieren um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 2019/2020. In den USA machen derzeit konservative Kreise und zionistische Gruppen Stimmung gegen die deutsche Kandidatur, die seit Jahren feststeht. So schrieb die konservative Zeitung „New York Post“ am 19. März in einem Kommentar von einem „schamlosen Machtkampf“ Deutschlands gegen Israel.