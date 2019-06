Vereinte Nationen: Estland und andere Staaten werden in den UN-Sicherheitsrat gewählt

New YorkDie Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben turnusgemäß fünf neue nicht-ständige Mitglieder für den UN-Sicherheitsrat gewählt. Zum ersten Mal werden Estland und der Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen ab Januar 2020 für zwei Jahre im mächtigsten UN-Gremium sitzen. Zudem wählte die Generalversammlung Niger, Tunesien und Vietnam in den Sicherheitsrat. Estland setzte sich bei der Abstimmung am Freitag mit 132 von 193 Stimmen gegen Mitbewerber Rumänien durch.