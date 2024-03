Vereinte Nationen Haushalte verschwenden jeden Tag eine Milliarde Mahlzeiten

27. März 2024 | Quelle: dpa

Ab in die Tonne: Dem UN-Bericht zufolge verschwendete jede Person im Jahr 2022 im Schnitt 79 Kilogramm Lebensmittel. Bild: Bild: dpa

Haushalte in aller Welt werfen laut einer neuen Studie der Vereinten Nationen täglich Lebensmittel weg, die mehr als einer Milliarde Mahlzeiten entsprechen. Gleichzeitig seien mehr als 780 Millionen Menschen auf der Welt von Hunger betroffen, ein Drittel der Menschheit kenne den Mangel an Lebensmitteln, heißt es in einem UN-Bericht. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) stellte das Papier zum „Day of Zero Waste” - also dem Tag der Vermeidung von Müll und Verschwendung - am Samstag vor.