Vereinte Nationen Indien, Irland und Norwegen in UN-Sicherheitsrat gewählt

Im Kampf um einen weiteren Platz für ein afrikanisches Land kommt es am Donnerstag zu einer Stichwahl zwischen Kenia und Djibouti. Kenia kam im ersten Wahlgang auf 113 Stimmen, verfehlte damit aber eine nötige Zwei-Drittel-Mehrheit von 128 Stimmen. Djibouti erhielt zunächst 78 Stimmen. Bei der Wahl am Mittwoch in New York war Kanada unterlegen.