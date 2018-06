Vereinte Nationen: Kämpfe im Südwesten Syriens treiben Zivilisten in die Flucht

Die meisten Zivilisten versuchen nach Jordanien zu kommen. Das Land hat bereits 650.000 Bürgerkriegsflüchtlingen Zuflucht geboten und sieht sich nicht in der Lage, mehr Menschen aufzunehmen und hat die Grenze abgeriegelt. Tausende zogen daher nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Richtung der Golanhöhen, die die Grenze zu Israel bilden. Die israelische Armee teilte mit, dass die Zahl der Flüchtlinge in den Lagern auf der syrischen Seite in den vergangenen Tagen zugenommen habe. Man habe daher weiter Hilfsgüter geliefert. Ins Land will Israel allerdings weiter keine Flüchtlinge lassen, wie Energieminister Juval Steinitz im Hörfunk bekräftigte.