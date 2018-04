Vereinte Nationen: Russland warnt vor „schwerwiegenden Folgen“ bei US-Angriff in Syrien

New YorkRussland hat den Vereinigten Staaten im Konflikt in Syrien das absichtliche Anheizen von internationalen Spannungen vorgeworfen. Die USA wüssten nicht, was sie tun und bewegten die Welt hin zu einer „gefährlichen Schwelle“, warnte der russische UN-Botschafter Wassily Nebensja bei einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats am Montag.