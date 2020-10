Vereinte Nationen: Spitzenpolitiker räumen Versäumnisse bei Gleichberechtigung ein

Es ist ein Schuldbekenntnis zum Jahrestag: Spitzenpolitiker aus mehr als 100 Ländern haben 25 Jahre nach der Pekinger Erklärung zu Frauenrechten ihre Versäumnisse eingeräumt. Das auf der Weltfrauenkonferenz 1995 beschlossene Ziel der Gleichberechtigung für Frauen sei in keinem Land erreicht worden, räumte einer nach dem anderen am Donnerstag (Ortszeit) in New York ein. UN-Generalsekretär António Guterres sagte, die Coronavirus-Pandemie treffe Frauen und Mädchen am härtesten und bedrohe Fortschritte auf dem Weg zu Gleichberechtigung.