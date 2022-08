Vereinte Nationen UN-Bericht deutet Massaker in Mali durch russische Söldner an

Der nun im UN-Bericht dargestellte Vorfall fand demnach Anfang März in Zentralmali an der Grenze zu Mauretanien statt. In der Nähe eines gut besuchten Brunnens seien die „weißen Soldaten“ am Morgen des 5. März aufgetaucht: „Die Soldaten trieben die Männer und älteren Jungen zusammen, fesselten ihnen die Hände auf den Rücken und verbanden ihnen die Augen.“ Die umstehenden Häuser wurden geplündert, wie es weiter unter Berufung auf Zeugenaussagen heißt. 33 oder 34 von ihnen, darunter 29 Mauretanier und vier Malier, seien in der Folge verschleppt worden. Einen Tag später wurden sie nur vier Kilometer entfernt erschossen und verbrannt aufgefunden.