Vereinte Nationen UN-Generalversammlung: Baerbock verlangt Zeichen gegen Putin

18. September 2023 | Quelle: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verfolgt die Redebeiträge am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein starkes Zeichen der Völkergemeinschaft gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin verlangt. „Gerade in diesen Zeiten, wo der russische Präsident nicht nur die europäische Friedensordnung attackiert, sondern die Charta der Vereinten Nationen, kann es auch in den Vereinten Nationen kein business as usual geben”, sagte die Grünen-Politikerin vor einem Treffen mit ihren EU-Kolleginnen und -Kollegen am Rande der UN-Generalversammlung in New York.