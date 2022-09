Vereinte Nationen: UN kritisieren Schulverbot für afghanische Mädchen

Die Vereinten Nationen haben anlässlich des Jahrestags des Verbots eines Schulbesuchs von Mädchen in der siebten bis zwölften Klasse in Afghanistan Kritik geäußert. „Das ist ein tragischer, schändlicher und komplett vermeidbarer Jahrestag“, teilte der geschäftsführende Leiter der UN-Vertretung in Afghanistan, Markus Potzel, am Sonntag mit. Die UN forderten die örtliche Taliban-Regierung auf, Mädchen wieder zu erlauben, die höheren Klassen zu besuchen.