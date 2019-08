Vereinte Nationen: Uno-Sicherheitsrat tagt zu US-Raketentest

New York Der Uno-Sicherheitsrat hält auf Wunsch Moskaus eine öffentliche Sitzung zum umstrittenen US-Raketentest ab. Russland habe das für Donnerstag geplante Treffen „wegen Bedrohungen der USA“ anberaumt, die mit Einsatz und Entwicklung der Raketen einhergingen, sagte der stellvertretende Uno-Botschafter Dmitri Poljanski am Mittwoch vor Reportern in New York. Mit dem Vorgehen habe Washington gegen die Vereinbarungen verstoßen.