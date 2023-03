Vereinte Nationen Zehn Prozent der Menschen von Wasserknappheit bedroht

22. März 2023 | Quelle: dpa

Eine Frau schöpft in Mosambik Wasser aus einer ungeschützten Quelle. Bild: Bild: dpa

Die weltweite Trinkwasser-Knappheit wird sich einer Studie der Vereinten Nationen (UN) zufolge weiter verstärken. Dies sei eine Folge von zunehmenden Umweltproblemen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Verbindung mit erhöhter Süßwasserverschmutzung, heißt es in dem zum Start der UN-Wasserkonferenz in New York veröffentlichten Weltwasserbericht der Kulturorganisation Unesco.