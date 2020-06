Vergeltungsmaßnahme USA wollen chinesische Passagierflugzeuge nicht mehr landen lassen

Die USA wollen Passagiermaschinen vier chinesischer Fluggesellschaften nicht mehr landen lassen. Die Regelung gelte ab dem 16. Juni für Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines und Xiamen Airlines, kündigte das US-Verkehrsministerium am Mittwoch an. Es begründete das Landeverbot damit, dass die Regierung in Peking ihrerseits den US-Fluggesellschaften United Airlines und Delta Air Lines in dieser Woche keine Wiederaufnahme ihrer in der Coronakrise eingestellten Flüge nach China gestattet hatte.