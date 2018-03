Vergifteter früherer Geheimagent: Britische Ermittler machen Fortschritte im Fall von Ex-Spion

LondonDie britischen Ermittlungsbehörden haben nach Angaben von Innenministerin Amber Rudd Fortschritte bei der Identifizierung der Substanz gemacht, der der schwer erkrankte russische Ex-Spion Sergei Skripal ausgesetzt war. „Wir wissen jetzt mehr über die Substanz”, sagte Rudd am Mittwoch nach einem Ministertreffen. Die Polizei werde im Laufe des Tages Einzelheiten bekanntgeben. Der 66-jährige Skripal und dessen 33-jährige Tochter Yulia waren am Sonntag vor einem Einkaufszentrum in der englischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Ihr Gesundheitszustand ist nach Behördenangaben weiterhin kritisch.