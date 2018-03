Vergiftungsskandal: „Das sollte von uns allen angesprochen werden“

LondonUngeachtet des geplanten Brexits von Großbritannien hat der EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans eine europaweite Reaktion auf den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal gefordert. „Nervengas darf in unseren Gesellschaften nicht gebraucht werden. Das sollte von uns allen angesprochen werden“, sagte Timmermans am Dienstag im Europäischen Parlament in Straßburg. Es sei von allergrößter Wichtigkeit, dass die Verantwortlichen für die Tat klar sähen, dass es in Europa äußerst starke und unerschütterliche Solidarität gebe.