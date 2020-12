Verhältnis zu Serbien: Parlament in Montenegro stimmt für umstrittenes Religionsgesetz

Das Parlament in Montenegro hat Änderungen an einem umstrittenen Gesetz zu Religionsrecht und Kirchenbesitz gebilligt. Es stimmte am Dienstag mit 41 von 81 Stimmen für die Abänderung. Die regierenden pro-serbischen Abgeordneten unterstützten die Vorlage, während die pro-westliche Opposition die Sitzung mit der Abstimmung boykottierte.