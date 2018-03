Verhandlungen: Britischer Staatssekretär rechnet mit später Brexit-Einigung

London/BerlinEine Einigung zwischen der EU und Großbritannien auf die Brexit-Bedingungen kommt einem britischen Regierungsmitglied zufolge wohl erst in den letzten Tagen vor dem EU-Austritt zustande. „Es wird am 26. und 27. März (2019) Gerede über einen Kollaps oder einen Austritt unter Bedingungen der Welthandelsorganisation geben, und dann werden wir feststellen, dass es eine Einigung gibt“, sagte der Staatssekretär im britischen Außenministerium, Mark Field, am Donnerstag. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte die Briten unterdessen vor Illusionen bei den Verhandlungen.