Verhandlungen EU-Mitgliedschaft EU-Staaten ebnen den Weg für Beitrittsgespräche mit Balkanländern

19. Juli 2022

Die Vertretung der 27 Mitgliedstaaten kündigte den Termin in der Nacht offiziell an. An diesem Dienstag sollen Nordmazedonien und Albanien die Verhandlungsrahmen vorgestellt werden.