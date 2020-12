Verhandlungen EU rüstet sich für No-Deal-Brexit: Das sind die Notfallmaßnahmen

„Die Verhandlungen laufen noch, aber das Ende der Übergangsfrist ist nahe“, schrieb Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. Es gebe keine Garantie für einen Vertrag. „Wir müssen vorbereitet sein – auch darauf, dass am 1. Januar kein Vertrag in Kraft ist.“ Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsfrist und Großbritannien scheidet aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Vertrag drohen ab 1. Januar Zölle und andere Handelshürden.