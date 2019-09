Verhandlungen mit Großbritannien: Frankreichs Außenminister erteilt Brexit-Verschiebung eine Absage

In dem zentralen Streitpunkt zwischen Großbritannien und der EU über den Brexit zeichnete sich auch am Wochenende keine Lösung ab. Zwar wollen beide Seiten, dass die Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland offen bleibt. Allerdings verlangt die EU, solange keine endgültige Regelung gefunden werde, müsse dann Nordirland Teil des EU-Binnenmarktes mit all seinen Regeln bleiben. Dies lehnen Johnson und eine Parlamentsmehrheit als Eingriff in die nationale Souveränität ab. Insbesondere aus Reihen der Wirtschaft und der Notenbank kommen Warnungen, dass ein ungeregelter EU-Ausstieg die Wirtschaft hart treffen würde.