Verhandlungen seit 2013: Japan und EU wollen Freihandelsabkommen unterzeichnen

TokioDie Europäische Union und Japan wollen am (heutigen) Dienstag einen umfassenden Freihandelspakt besiegeln. Mit diesem werden nahezu alle Zölle aufgehoben – ein Vorhaben, das also im Gegensatz zur Strafzollpolitik von US-Präsident Donald Trump steht und als Zeichen gegen Protektionismus gewertet werden kann. Die Unterzeichnung in Tokio ist rein zeremoniell, die meisten Details wurden bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Die Verhandlungen liefen seit 2013.