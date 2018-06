Verhandlungen über EU-Austritt: EU-Staaten erwarten von London klare Brexit-Vorschläge

BrüsselDie EU-Staats- und Regierungschefs fordern von Großbritannien wegen der zähen Verhandlungen über den EU-Austritt Klarheit in wichtigen Punkten. Die Londoner Regierung müsse „realistische und gangbare Vorschläge“ für das künftige Verhältnis mit der Staatenunion auf den Tisch legen, hieß es in einem Reuters am Dienstag vorliegenden Entwurf für eine Abschlusserklärung des EU-Gipfels Ende der Woche.