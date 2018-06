Verhandlungsexperte über den US-Präsidenten: „Trump ist unberechenbar“

Und in der Politik?

Zerstört das Vertrauen. Entweder misst Trump diesem Punkt zu wenig Bedeutung bei oder er ist nicht in der Lage, Vertrauen zu seinen Verhandlungspartner aufzubauen. So oder so: Nach anderthalb Jahren hat Trump schon viele Partner verprellt. Das führt irgendwann dazu, dass Staaten ihre Verhandlungen mit den USA abbrechen und sich nach politischen und wirtschaftlichen Alternativen umschauen – zum Beispiel in China. Durch Trumps Verhandlungsstil könnte aus „America First“ irgendwann „America Alone“ werden.