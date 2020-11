Verhandlungskreise: Brexit-Gespräche reißen offenbar Frist von Mitte November

Im Ringen um eine Abkommen nach dem Brexit werden die EU und Großbritannien die für Mitte November gesetzte Frist für eine Einigung wohl nicht einhalten können. Die laufenden Gespräche in London dürften noch bis Ende der Woche andauern, sagten Vertreter beider Verhandlungsdelegationen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Demnach können die Botschafter der 27 EU-Staaten über ein mögliches Verhandlungsergebnis erst bei ihrer nächsten Sitzung am 18. November beraten, sagte ein ranghoher EU-Diplomat.