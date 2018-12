 Verkehrspolitik: EU-Kommission genehmigt Hilfen für Güterbahnen in Deutschland

FrankfurtDie EU-Kommission gibt grünes Licht für staatliche Beihilfen von 350 Millionen Euro zur Förderung des Schienengüterverkehrs in Deutschland. „Die Förderung der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ist eine von vielen Maßnahmen, die in Europa ergriffen werden müssen, um die Umweltbelastung zu verringern“, begründete Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Montag die Entscheidung.