Verlegung der Botschaft: US-Botschafter Friedman nimmt in Jerusalem die Pendeldiplomatie auf

Für Friedmans Alltag wird sich durch die Verlegung am Montag zunächst kaum etwas verändern. Die neue Botschaft wird in einem Teil des bisherigen US-Konsulats in Jerusalem eröffnet. 50 bis 60 Mitarbeiter werden dort künftig Dienst verrichten, der Rest bleibt vorerst in Tel Aviv. Dort arbeiten derzeit insgesamt 900 Menschen.