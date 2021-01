Verletzung des Luftraums: Spannungen zwischen China und Taiwan rufen USA auf den Plan

Die Flugzeuge hätten Gewässer in der Nähe der von Taiwan kontrollierten Pratas-Inseln im Südchinesischen Meer überflogen. Dort waren zuletzt öfter chinesische Jets unterwegs, allerdings handelte es sich in der Regel nur um ein oder zwei Aufklärungsflugzeuge. Taiwans Luftwaffe sei als Reaktion auf die vermehrten Luftraumverletzungen am Wochenende aktiviert worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.