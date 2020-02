Verpatzter Start der US-Demokraten Das Iowa-Desaster – und der Ruck nach links

Daran ändert auch der erste Platz von Buttigieg bei den Delegierten in den Teilergebnissen von Iowa wenig. Sein Erfolg, sollte er Bestand haben, ist denkbar knapp. Der bisherige Favorit des Parteiestablishments, Ex-Vizepräsident Joe Biden, erreichte nur einen schwachen vierten Platz – abgeschlagen bei Delegierten und Wählern. An diesem ersten Eindruck wird auch das endgültige Endergebnis der Wahlversammlungen nichts mehr ändern können – wann immer diese veröffentlicht werden. Die Demokraten in Iowa schweigen dazu noch.



In der kommenden Woche geht der Nominierungsprozess in die nächste Runde, dann mit einer klassischen Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire. In Umfragen liegt dort Sanders weit in Führung. Auf sein starkes Abschneiden könnte also bereits in wenigen Tagen ein veritabler Sieg folgen. Für die Moderaten wird der Kampf um die Präsidentschaftsnominierung noch anstrengend werden.