Verschärfung der Gesetze: Trump legt sich mit der Waffenlobby NRA an

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat vor den Gouverneuren der US-Staaten angekündigt, das Waffenrecht auch bei Kritik der Waffenlobby NRA zu verschärfen. Mit Blick auf einen Gesetzesentwurf im Senat, der strengere Hintergrundüberprüfungen von potenziellen Waffenkäufern vorsieht, sagte er am Montag: „Wir werden das verstärken.“ Die Checks sollten noch strenger ausfallen, als in der Vorlage bislang geplant, so Trump.