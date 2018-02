Verschuldetes Land: Mehr als 2000 Menschen protestieren in Athen gegen Zwangsversteigerungen

AthenMehr als 2000 Menschen haben am Mittwoch in Athen gegen die Wiederaufnahme der Zwangsversteigerung von Immobilien protestiert. Die Kommunistische Partei Griechenlands kündigte an, die Proteste zu verstärken. Bislang waren die Demonstrationen vor Gerichten und Notariaten von kleineren linken Gruppen angeführt worden.