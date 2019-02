Verschwörungstheorien „Trump geht viel strategischer vor als seine Gegner glauben“

Der niederländische Politikwissenschaftler Cas Mudde warnte bereits 2004 vor einem populistischen Zeitgeist in westeuropäischen Demokratien. Sind wir in Deutschland nun so weit wie in den USA?

Die Situation in den USA, aber auch in Ungarn oder Österreich ist deutlich schlimmer als in Deutschland. Jedoch sehen wir auch hier, wie Verschwörungstheorien die Politik beeinflussen. An der Basis der AfD ist zum Beispiel die Theorie vom „Großen Umtausch“ sehr verbreitet...