Verschwörungstheorien „Trump geht viel strategischer vor als seine Gegner glauben“

Seit seiner Antrittsrede 2015 arbeitet Trump mit fiktiven Bedrohungen. Wie viele Populisten konstruiert er eine Realität, in der er sich als Kämpfer gegen eine korrupte Elite inszeniert, die das amerikanische Volk hintergeht. Ist das nur populistische Übertreibung oder schon eine Verschwörungstheorie?

Die populistische Vereinfachung und Zuspitzung nimmt häufig verschwörungstheoretische Züge an, aber das ist nicht zwingend. Denken Sie an den Flüchtlingstrack aus Mittelamerika, der vor ein paar Monaten in Richtung der US-Grenze wanderte. Trump sagte, das sei eine gesteuerte Bewegung, von George Soros organisiert. Das ist klar eine Verschwörungstheorie – wir haben korrumpierte Leute im Hinterzimmer, die alles orchestrieren und einen perfiden Plan verfolgen. Die aktuelle Diskussion über die Grenzmauer beruht dagegen nicht so sehr auf verschwörungstheoretischen Elementen – da geht es eher um Ausländerhass.