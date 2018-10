Verschwundener Journalist Chaschoggi Unternehmen distanzieren sich von Saudi-Arabien

Das Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschoggi hat inzwischen erste wirtschaftliche Auswirkungen für das Königreich. Der prominente Regierungskritiker wird seit einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul vermisst und soll Medienberichten zufolge dort ermordet worden sein. Mehrere Partnerunternehmen einer Investitionskonferenz in Riad haben ihre Teilnahme wegen des Falles abgesagt. Der Unternehmer Richard Branson kündigte an, seine Virgin Group werde Verhandlungen mit dem saudi-arabischen Staatsfonds über eine Milliarden-Beteiligung an den Raumfahrtprojekten von Virgin stoppen. Im US-Kongress wächst der Widerstand gegen ein Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien im Umfang von 110 Milliarden Dollar. Präsident Donald Trump sieht allerdings keinen Anlass, das Geschäft zu stoppen. Saudi-Arabien würde das Geld in einem solchen Fall in Russland oder China ausgeben, warnte Trump.