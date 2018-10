Verschwundener Journalist Pompeo berät auch mit Erdogan über den Fall Khashoggi

DubaiNach Gesprächen mit der Führung in Riad über das Verschwinden des saudiarabischen Regierungskritikers Dschamal Khashoggi ist US-Außenminister Mike Pompeo zu weiteren Beratungen in die Türkei gereist. Dort trifft er an diesem Mittwoch seinen Amtskollegen Mevlut Cavusoglu und Präsident Recep Tayyip Erdogan, wie das Außenamt in Ankara mitteilte.