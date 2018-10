Verschwundener Journalist Saudischer Kronprinz sagt USA Aufklärung im Fall Khashoggi zu

Der Fall sorgte zunehmend für Verunsicherung an den Märkten. Sowohl die saudi-arabische Börse als auch die Landeswährung gaben zwischenzeitlich deutlich nach, bevor sie sich wieder etwas erholten. Mehrere Bankenchefs sagten ihre Teilnahme an einer großangelegten internationalen Investorenkonferenz in Saudi-Arabien in der kommenden Woche ab.