Versprecher und Wutausbrüche Wie Joe Biden seinen Beratern den Schweiß auf die Stirn treibt

Die letzten neun Worte seiner Rede in Warschau dürfte Joe Biden mittlerweile bereuen. „For God’s sake, this man cannot remain in power“, hatte der US-Präsident an die Adresse des russischen Staatschefs Wladimir Putin gerufen – eine Formulierung, die nicht nur die Kreml-Propaganda als kaum verhohlenen Aufruf zum Regimewechsel in Moskau verstanden. Zwar bemühte sich das Weiße Haus, den Schaden zu minimieren. Man schickte wenige Minuten, nachdem Biden die Bühne verlassen hatte, eine Klarstellung an die Washingtoner Presse. Doch der Satz des Präsidenten war nun einmal in der Welt – und dominierte so die Berichterstattung über Bidens Europareise.