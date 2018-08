Verstorbener US-Senator: Tausende Menschen nehmen in Arizona Abschied von McCain

US-Präsident Donald Trump – dessen Widersacher McCain war – nimmt an der Veranstaltung nicht teil. Nach McCains Tod am Samstag auf seiner Ranch in Arizona war Trump unter Druck geraten, die Verdienste des Kriegsveteranen und Senators öffentlich zu würdigen – was Trump am Montag schließlich tat. McCain war an einem Gehirntumor gestorben.