Verstoß gegen Atomabkommen Europäische Außenminister besorgt über Irans Uranmetall-Pläne

Der Iran will in einem weiteren Punkt gegen das Wiener Atomabkommen von 2015 verstoßen. Die Außenministerien von Deutschland, Frankreich und Großbritanniens teilten am Samstag mit, dass der Iran angekündigt habe, die Herstellung von Uranmetall vorzubereiten – und dass man darüber „tief besorgt“ sei. Der Iran habe „keine glaubwürdige zivile Verwendung für Uranmetall“. Die Produktion von Uranmetall könne schwerwiegende militärische Implikationen haben.