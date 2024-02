Verteidigung „Ein historischer Tag”: Schwedens Weg in die Nato ist frei

26. Februar 2024 | Quelle: dpa

Ulf Kristersson, Ministerpräsident von Schweden, telefoniert, als er im Regierungssitz in Stockholm die Information erhält, dass das ungarische Parlament für die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts gestimmt hat. Bild: Bild: dpa

Zustimmung in Budapest, aufatmen in Stockholm: Schwedens Weg in die Nato ist nach mehr als anderthalb Jahren der Blockaden und Verzögerungen endgültig frei. Das Parlament des Nato-Mitglieds Ungarn stimmte dem schwedischen Beitritt am Montag mit breiter Mehrheit zu, womit nur noch Formalien ausstehen, ehe das skandinavische EU-Land als 32. Mitglied in das Verteidigungsbündnis aufgenommen werden kann.