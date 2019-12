Verteidigung: Erdogan droht mit Veto gegen Nato-Hilfen für baltische Staaten

Seine Worte zielen offensichtlich auf die kurdische Miliz YPG ab, die von der Türkei als Terror-Organisation eingestuft wird, zugleich aber ein Hauptverbündeter der USA im Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS in Syrien war. Die Türkei hatte im Oktober eine Offensive gegen die YPG in Nordosten Syriens gestartet, was von mehreren Nato-Ländern scharf kritisiert worden war.