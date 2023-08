Verteidigung Frontstaat Polen demonstriert mit Militärparade Stärke

Im vergangenen Sommer orderte Warschau in einem Großauftrag aus Südkorea 48 Kampfflugzeuge vom Typ FA-50, die ältere Maschinen sowjetischer Bauart ablösen sollen. Außerdem 180 Kampfpanzer vom Typ K2, von denen 24 bereits geliefert wurden. Eine zweite Tranche soll 800 Panzer umfassen, die zum Teil bereits in Polen hergestellt werden sollen. Zudem wird die polnische Armee 48 südkoreanische Panzerhaubitzen K9 bekommen als Ersatz für Geschütze, die an die Ukraine weitergegeben worden. Weitere 600 Haubitzen sollen ab 2024 geliefert werden, ab 2026 auch mit Produktion in Polen.