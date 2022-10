Verteidigung Nato beginnt Übung für Atomkrieg

17. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Kampfflugzeuge der US-amerikanischen und polnischen Luftwaffen führen über Polen eine Nato-Übung durch. Bild: Bild: dpa

Die Nato hat ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen begonnen. Das bestätigte ein Sprecher am Montag in Brüssel. An der Übung „Steadfast Noon” werden nach Bündnisangaben in den kommenden zwei Wochen bis zu 60 Flugzeuge beteiligt sein - moderne Kampfjets, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Schauplatz ist insbesondere der Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee. Auch die Bundeswehr ist dabei.