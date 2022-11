Verteidigung: Nato-Chef erwartet Verteidigungsausgaben über Zwei-Prozent-Ziel

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet mit einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben über das bislang geltende Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Er erwarte, dass das Zwei-Prozent-Ziel künftig eher eine Untergrenze und nicht eine Obergrenze darstellen werde, sagte des Chef des Militärbündnisses am Montag während eine Visite in Spanien. „Jeder sieht jetzt die Notwendigkeit für mehr Ausgaben“, sagte er angesichts des Kriegs in der Ukraine.