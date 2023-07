Verteidigung Pistorius in Prag: Tschechien will 77 Leopard-Panzer kaufen

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und seine tschechische Amtskollegin Jana Cernochova geben in Prag eine gemeinsame Pressekonferenz. Bild: Bild: dpa

Tschechien plant die Beschaffung von 77 Leopard-Kampfpanzern in der modernen Ausführung 2A8 aus deutscher Produktion. Das kündigte die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova bei einem Besuch ihres deutschen Amtskollegen Boris Pistorius in Prag an.