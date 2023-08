Verteidigung Polen verstärkt Truppen an Grenze zu Belarus

02. August 2023 | Quelle: dpa

Ein bewaffneter polnischer Grenzsoldat bewacht am 27.01.2022 die Grenze zu Belarus. Bild: Bild: dpa

Polen hat Belarus vorgeworfen, mit Hubschraubern in den polnischen Luftraum eingedrungen zu sein - und hat daraufhin die Zahl der Soldaten an der Grenze erhöht. Zwei belarussische Hubschrauber, die in der Nähe der Grenze trainiert hätten, hätten den polnischen Luftraum verletzt, zitierte die polnische Nachrichtenagentur PAP gestern Abend das Verteidigungsministerium.