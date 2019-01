 Verteidigung: Präsident Bolsonaro offen für US-Militärbasen in Brasilien

BrasiliaAngesichts des Konflikts mit Venezuela und der zunehmenden russischen Militärpräsenz in der Region hat sich der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro offen für Stützpunkte der US-Streitkräfte in seinem Land gezeigt. „Je nachdem was in der Welt passiert, wer weiß, ob wir diese Frage in der Zukunft diskutieren müssen“, sagte er dem Fernsehsender SBT TV. „Meine Annäherung an die USA ist wirtschaftlicher Natur, aber sie könnte auch militärischer Natur sein“, so Bolsonaro.