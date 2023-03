Verteidigung Schweden bereitet sich auf Solo-Beitritt in Nato vor

14. März 2023 | Quelle: dpa

Ulf Kristersson (l), Ministerpräsident von Schweden, und Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, während einer Pressekonferenz. Bild: Bild: dpa

Die schwedische Regierung bereitet ihre Landsleute angesichts des ungelösten Nato-Streits mit der Türkei darauf vor, dass ihr Land erst nach Finnland in das Verteidigungsbündnis aufgenommen werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Beitritte in unterschiedlichem Tempo geschehen werden, sei gestiegen, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Sollte Finnlands Beitrittsprotokolle zuerst ratifiziert werden, dann sei auch Schweden sicherer als mit einem Finnland außerhalb der Nato.