Verteidigung: Südkorea und USA wollen gemeinsame Militärübungen im Pentagon abhalten

Südkorea und die Vereinigten Staaten wollen in der kommenden Woche in Washington gemeinsam Militärübungen abhalten. Wie das Verteidigungsministerium in Seoul am Freitag mitteilte, soll dabei der Einsatz amerikanischer Nuklearwaffen als Teil einer Verteidigungsstrategie besprochen werden, um den Drohungen aus Nordkorea etwas entgegenzusetzen.